Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Condiciones diarias

Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 06:00

Clima en Buenos Aires por la mañana

Hoy en Buenos Aires, la jornada comienza con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 5.6°C. Se espera que el clima, clima, mantenga una humedad alrededor del 55%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 10 km/h, proporcionando una mañana fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15.7°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una humedad promedio del 55% y vientos suaves que continuarán a 10 km/h.