Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Condiciones diarias

Clima en Buenos Aires por la mañana

Hoy en Buenos Aires, la jornada comienza con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 5.6°C. Se espera que el clima, clima, mantenga una humedad alrededor del 55%. Los vientos soplarán con una velocidad promedio de 10 km/h, proporcionando una mañana fresca y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 15.7°C, manteniendo el cielo parcialmente nuboso. Durante la noche, las condiciones se mantendrán similares, con una humedad promedio del 55% y vientos suaves que continuarán a 10 km/h.