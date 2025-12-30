Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:01

La clima de esta mañana en Catamarca se presenta despejada con temperaturas frescas. Se espera que las temperaturas se mantengan cerca de los 6.4°C al amanecer, subiendo gradualmente hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En horas de la tarde, las condiciones climáticas cambiarán hacia un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 23.7°C. Los vientos se intensificarán durante la jornada, con ráfagas alcanzando los 33 km/h, provenientes del sector oeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

El amanecer civil será a las 07:40, mientras que el ocaso se producirá cerca de las 18:33. Este es un excelente momento para disfrutar del paisaje natural que Catamarca ofrece.