Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima hoy

La clima de esta mañana en Catamarca se presenta despejada con temperaturas frescas. Se espera que las temperaturas se mantengan cerca de los 6.4°C al amanecer, subiendo gradualmente hacia el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En horas de la tarde, las condiciones climáticas cambiarán hacia un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 23.7°C. Los vientos se intensificarán durante la jornada, con ráfagas alcanzando los 33 km/h, provenientes del sector oeste.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

El amanecer civil será a las 07:40, mientras que el ocaso se producirá cerca de las 18:33. Este es un excelente momento para disfrutar del paisaje natural que Catamarca ofrece.