Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo para hoy en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima durante la mañana se presenta con condiciones mayormente nubladas. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, lo que sugieren que el día comenzará fresco. La humedad será alta, alcanzando alrededor del 78%, y el viento soplará a velocidades de hasta 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, se prevén condiciones similares, con cielos parcialmente nublosos predominando, mientras que las temperaturas máximas subieran a alrededor de 16°C. El viento continuará con velocidades de hasta 8 km/h, proporcionando un ambiente agradablemente fresco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

En términos de observaciones astronómicas, la salida del sol se registrará alrededor de las 07:57, mientras que se pondrá cerca de las 17:50. Es un día ideal para observar la puesta de sol bajo un cielo mayormente despejado.