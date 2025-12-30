Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima hoy

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:01

En clima de esta mañana en Córdoba estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 7.3°C y 21.9°C a lo largo del día, propiciando un ambiente fresco por la mañana. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 12 km/h, lo cual hará que la sensación de frescura se sienta aún más. La humedad relativa se ubicará en un 31%, incrementando esa sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso y templado con temperaturas alcanzando los 21.9°C como máximo. El viento, aumentando ligeramente en intensidad con ráfagas de hasta 15 km/h, nos acompañará hasta la noche. Las condiciones de humedad serán similares a las de la mañana.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025: El amanecer está previsto para las 08:12 y la puesta del sol será a las 18:21, permitiéndonos disfrutar de una jornada relativamente iluminada.