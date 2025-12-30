Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima hoy

En clima de esta mañana en Córdoba estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 7.3°C y 21.9°C a lo largo del día, propiciando un ambiente fresco por la mañana. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 12 km/h, lo cual hará que la sensación de frescura se sienta aún más. La humedad relativa se ubicará en un 31%, incrementando esa sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima seguirá siendo parcialmente nuboso y templado con temperaturas alcanzando los 21.9°C como máximo. El viento, aumentando ligeramente en intensidad con ráfagas de hasta 15 km/h, nos acompañará hasta la noche. Las condiciones de humedad serán similares a las de la mañana.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025: El amanecer está previsto para las 08:12 y la puesta del sol será a las 18:21, permitiéndonos disfrutar de una jornada relativamente iluminada.