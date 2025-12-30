Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Estado del tiempo en Corrientes

El clima en Corrientes para este martes 30 de diciembre de 2025 se presenta mayormente nublado durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, mientras que la humedad máxima se mantiene en el 94%. La probabilidad de precipitaciones es baja, asegurando pocas posibilidades de lluvia en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se espera que Corrientes siga parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.8°C. Los vientos soplarán del sureste con velocidades que podrían alcanzar los 9 km/h durante el día. No se esperan lluvias significativas, así que será una jornada bastante estable en términos climáticos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08. Esto permitirá disfrutar de aproximadamente 10 horas y 26 minutos de luz solar.

Si va a pasear, aproveche las horas de la mañana cuando las temperaturas aún son frescas. Y recuerde hidratarse adecuadamente durante todo el día.