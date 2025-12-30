Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo matutino en Jujuy

Durante la mañana de este clima en Jujuy, se espera que el día arranque con cielos parcialmente cubiertos y temperaturas frescas alrededor de 4.2°C. La humedad será alta, alcanzando el 85%, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el mediodía se acerque, los vientos se intensificarán levemente, con ráfagas que podrían alcanzar una velocidad de hasta 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde, las temperaturas ascenderán, llegando a un máximo de 18.4°C, con un persistente cielo parcialmente nuboso. Hacia la noche, las condiciones permanecerán similares, con una ligera disminución de la temperatura. No se prevé ningún tipo de precipitación durante el día, y los vientos soplarán suaves a moderados. La intensidad de la brisa será más pronunciada durante la tarde, rondando los 13 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:01, mientras que se despedirá a las 18:41 en Jujuy. Por su parte, la luna mostrará su fase menguante, elevándose a las 18:03 y ocultándose a las 07:26 del día siguiente.