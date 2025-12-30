Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima diario

Pronóstico del clima para hoy en La Pampa

Hoy, el clima en La Pampa se presenta con una mañana de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, mientras que la humedad rondará el 40%. Se espera que los vientos provengan desde el sector noroeste con una velocidad media de 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y las temperaturas máximas llegarán a los 18.4°C. El viento continuará soplando desde el noroeste con intensidades de hasta 29 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias ni nevadas en lo que resta del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda vestir en capas livianas debido a las fluctuaciones térmicas a lo largo del día. También se aconseja protegerse del viento y mantenerse hidratado, especialmente durante el mediodía cuando las temperaturas alcanzarán su punto más alto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol sale a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, brindando cerca de diez horas de luz solar. La fase lunar de hoy es creciente, lo que puede ser de interés para los entusiastas de la observación nocturna.