Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima diario

Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 06:02

Pronóstico del clima para hoy en La Pampa

Hoy, el clima en La Pampa se presenta con una mañana de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 7.1°C, mientras que la humedad rondará el 40%. Se espera que los vientos provengan desde el sector noroeste con una velocidad media de 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, las condiciones se mantendrán similares. El cielo permanecerá parcialmente nuboso y las temperaturas máximas llegarán a los 18.4°C. El viento continuará soplando desde el noroeste con intensidades de hasta 29 km/h. No se esperan precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias ni nevadas en lo que resta del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Pampa

Se recomienda vestir en capas livianas debido a las fluctuaciones térmicas a lo largo del día. También se aconseja protegerse del viento y mantenerse hidratado, especialmente durante el mediodía cuando las temperaturas alcanzarán su punto más alto.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol sale a las 08:25 y se pondrá a las 18:08, brindando cerca de diez horas de luz solar. La fase lunar de hoy es creciente, lo que puede ser de interés para los entusiastas de la observación nocturna.