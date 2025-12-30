Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:02

Hoy el clima en La Rioja se presenta con características parcialmente nubosas. Durante la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan alrededor de los 6°C, lo que proporcionará un inicio de día fresco. No se prevé que haya precipitaciones durante esta franja horaria, así que es ideal para salir sin paraguas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde y la noche, se anticipa que el clima se mantenga parcialmente nuboso, con picos de temperatura que alcanzarán los 21.1°C. El viento soplará a una velocidad de aproximadamente 10 km/h, lo que otorga una agradable sensación al aire libre. Sin embargo, se recomienda abrigarse si se planean actividades nocturnas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer está programado para las 08:18, mientras que la puesta del sol será a las 18:35. Estas etapas astronómicas ofrecen momentos perfectos para disfrutar de las últimas horas de luz del 2025.