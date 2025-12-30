Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Tiempo en Mendoza

Mañana en Mendoza

En la mañana de hoy en Mendoza, el clima se presentará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas serán de 6.6°C, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad rondará el 37%, asegurando condiciones frescas y algo húmedas para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, se espera que las condiciones se mantengan parcialmente nubosas en Mendoza. Las temperaturas subirán alcanzando un máximo de 17.5°C. Los vientos aumentarán ligeramente a 13 km/h, proporcionando una brisa agradable. La humedad se mantendrá estable, brindando un confort climático adecuado para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Hoy, el amanecer se producirá a las 08:34 y la puesta de sol será a las 18:35, brindando unas 10 horas de luz solar para disfrutar durante el día.