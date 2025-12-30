Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Condiciones Climáticas

Hoy en Misiones, el clima se presentará con cielos parcialmente nublados durante la mañana. Las temperaturas mínimas empezarán alrededor de los 6.8°C, aumentando a medida que se acerque el mediodía. La humedad máxima alcanzará el 97%, lo que podría generar sensaciones térmicas más húmedas. Los vientos estarán soplando desde el noreste con velocidades que podrían alcanzar hasta 16 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las temperaturas se elevarán hasta alcanzar los 18.2°C. Aunque no se esperan precipitaciones, el cielo se mantendrá parcialmente nublado. La noche traerá un descenso de temperaturas y condiciones favorables para la observación astronómica debido a la fase lunar que proporciona cielos despejados. Los vientos continuarán con dirección noreste, pero disminuirán en intensidad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda a los habitantes de Misiones que mantengan sus actividades al aire libre con precaución debido al índice de humedad. La mejor hora para salir es durante las primeras horas de la mañana o la tarde noche, cuando las temperaturas son más moderadas. No olvidar mantenerse hidratado y usar ropa adecuada para las condiciones de humedad alta.