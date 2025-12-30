Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Tiempo Neuquén

Hoy, los habitantes de Neuquén pueden esperar un día con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 4.9°C, mientras que la máxima alcanzará los 17°C. Durante el día, la clima hará que el porcentaje de humedad se mantenga en una media del 55%. Los vientos soplarán desde el oeste con una velocidad máxima de 27 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Pese a la nubosidad durante el día, hacia la tarde y noche, las condiciones del tiempo se mantendrán estables. Sin embargo, podría percibirse un ligero descenso de temperatura. La posibilidad de precipitaciones es casi nula, por lo que no se esperan lluvias durante estas horas. La tendencia del viento será similar, con ráfagas que podrían llegar a los 27 km/h, aumentando un poco la frescura del ambiente.