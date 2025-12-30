Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima de hoy

Clima en Río Negro por la mañana

Hoy en Río Negro, el clima por la mañana presentará condiciones de cielo con nubosidad parcial y temperaturas mínimas que llegarán a los 6.8°C. La velocidad del viento alcanzará hasta 22 km/h, generando una sensación fresca, ideal para abrigarse adecuadamente en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para la tarde y noche, se espera que las temperaturas máximas se acerquen a los 17.1°C en la región. El viento seguirá siendo un factor con rachas ocasionales alcanzando hasta 43 km/h, por lo que se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre. La humedad podría alcanzar un nivel máximo del 82%, lo que podría dar una sensación de mayor frescor.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Río Negro será a las 08:33, mientras que el atardecer llegará a las 17:51. Es un buen momento para observar las diferentes fases del ciclo lunar durante el día, si las condiciones meteorológicas lo permiten.