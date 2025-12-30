Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima Diario

Canal 26
Por Canal 26
martes, 30 de diciembre de 2025, 06:03

Durante la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15°C, haciendo del inicio del día un tanto fresco. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 47%, lo que proporcionará una sensación de frescura matutina. Los vientos predominantes alcanzarán una velocidad media de 8 km/h, aportando una brisa suave durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se pronostica que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura máxima del día alcanzará los 21.2°C, haciendo que las horas del mediodía sean agradables. En cuanto a la noche, el declive de la temperatura proporcionará un ambiente más fresco, con valores descendiendo lentamente. Se espera que la humedad se mantenga en su nivel más alto en un 91%, aumentando la sensación térmica. A lo largo del día, los vientos podrían incrementarse levemente hasta alcanzar los 9 km/h, propiciando un entorno adecuado para actividades al aire libre sin preocupaciones por condiciones climáticas adversas.