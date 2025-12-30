Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima Diario

Durante la mañana de hoy en Salta, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15°C, haciendo del inicio del día un tanto fresco. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 47%, lo que proporcionará una sensación de frescura matutina. Los vientos predominantes alcanzarán una velocidad media de 8 km/h, aportando una brisa suave durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, se pronostica que el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. La temperatura máxima del día alcanzará los 21.2°C, haciendo que las horas del mediodía sean agradables. En cuanto a la noche, el declive de la temperatura proporcionará un ambiente más fresco, con valores descendiendo lentamente. Se espera que la humedad se mantenga en su nivel más alto en un 91%, aumentando la sensación térmica. A lo largo del día, los vientos podrían incrementarse levemente hasta alcanzar los 9 km/h, propiciando un entorno adecuado para actividades al aire libre sin preocupaciones por condiciones climáticas adversas.