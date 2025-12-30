Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Meteorología diaria

Esta clima en San Juan estará caracterizado por condiciones meteorológicas cambiantes durante el día de hoy. En la mañana, se espera un ambiente con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que estarán alrededor de los 9.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, ya que no se pronostica lluvia significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las temperaturas podrían elevarse hasta los 20.4°C. Se anticipa que continúe el cielo parcialmente nuboso, con vientos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. La humedad relativa será de entre el 33% y el 61%, proporcionando un ambiente cómodo para llevar a cabo actividades al aire libre. No se esperan lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 08:29 y el atardecer ocurrirá a las 18:37, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz solar.