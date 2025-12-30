Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Meteorología diaria

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:03

Esta clima en San Juan estará caracterizado por condiciones meteorológicas cambiantes durante el día de hoy. En la mañana, se espera un ambiente con cielos parcialmente nubosos y temperaturas que estarán alrededor de los 9.2°C. La probabilidad de precipitaciones es baja, ya que no se pronostica lluvia significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, las temperaturas podrían elevarse hasta los 20.4°C. Se anticipa que continúe el cielo parcialmente nuboso, con vientos que podrían alcanzar hasta 11 km/h. La humedad relativa será de entre el 33% y el 61%, proporcionando un ambiente cómodo para llevar a cabo actividades al aire libre. No se esperan lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

Hoy, el amanecer será a las 08:29 y el atardecer ocurrirá a las 18:37, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz solar.