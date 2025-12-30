Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima y tiempo

En la mañana de este martes 30 de diciembre de 2025 en San Luis, el clima se presenta con un cielo despejado y temperaturas que inician alrededor de los 7.5°C. No se esperan precipitaciones, mientras que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 19 km/h desde el este. La humedad relativa durante este periodo será del 63%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, el sol seguirá predominando con una temperatura máxima de 17.7°C. Hacia la noche, el cielo se mantendrá despejado con un ligero descenso en la temperatura. Los vientos continuarán soplando a 19 km/h. Esta pauta de clima seco y cálido es ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 08:25 y se pondrá a las 18:24. Durante el día, contaremos con aproximadamente 10 horas de luz natural, ofreciendo oportunidades para quienes planeen realizar actividades bajo el sol.