Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:03

Hoy en Santa Cruz el clima se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, brindando una mañana fresca en la región. El viento, predominante a lo largo del día, alcanzará velocidades de hasta 25 km/h. La humedad relativa será del 90%, lo que indica una sensación de frescor hasta el mediodía.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el cielo continuará mayormente nublado. Las temperaturas máximas llegarán a los 7.3°C, siendo un día con temperaturas bajas para la época del año. La probabilidad de precipitaciones es baja, aunque el viento persistirá, ahora con ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h al caer la noche.