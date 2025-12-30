Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Clima Actual

El clima en Santa Fe hoy promete ser bastante variado. Durante la mañana, los residentes pueden esperar cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas comenzarán desde un mínimo de 7.9°C. La humedad relativa alcanzará un 85%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco diferente a la temperatura real. A primera hora, el viento soplará a una velocidad media de 22 km/h, proporcionando un clima fresco adecuado para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avanza el día, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 18.5°C. Por la tarde y la noche, el cielo continuará mostrando una diseminación de nubes, lo cual permitirá periodos de luz y sombra. El viento seguirá siendo una constante, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 21 km/h. Aunque la probabilidad de precipitaciones será baja, con un 0% de probabilidad de lluvia, siempre es bueno estar preparado para variaciones inesperadas en el clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 30 de diciembre de 2025

En términos de fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto para las 07:59 y el atardecer para las 18:06, brindando aproximadamente 10 horas de luz diurna para aprovechar. Este día podría ser ideal para aquellos interesados en realizar actividades al aire libre que requieran buena visibilidad.

Mantenerse informado sobre las condiciones climáticas diarias puede marcar la diferencia en cómo aprovechar al máximo el día. Santa Fe ofrece un clima encantador para diversas actividades, siempre y cuando se planifique adecuadamente.