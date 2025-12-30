Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

martes, 30 de diciembre de 2025, 06:03

El clima de hoy en Tierra del Fuego iniciará con un cielo parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es moderada, con un 93% de humedad. Además, los vientos soplarán con una intensidad promedio de 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el estado del tiempo se mantendrá estable y continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximos de 2.9°C, lo cual no representará un cambio drástico respecto a la mañana. El viento disminuirá su velocidad, proporcionando algo de calma al entorno. Asegúrate de vestirte abrigadamente si planeas realizar actividades al aire libre al caer la noche.