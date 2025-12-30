Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 30 de diciembre de 2025

Pronóstico Diario

El clima de hoy en Tierra del Fuego iniciará con un cielo parcialmente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas que descenderán hasta los -0.6°C. La probabilidad de precipitaciones es moderada, con un 93% de humedad. Además, los vientos soplarán con una intensidad promedio de 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Durante la tarde y la noche, el estado del tiempo se mantendrá estable y continuará parcialmente nuboso. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando máximos de 2.9°C, lo cual no representará un cambio drástico respecto a la mañana. El viento disminuirá su velocidad, proporcionando algo de calma al entorno. Asegúrate de vestirte abrigadamente si planeas realizar actividades al aire libre al caer la noche.