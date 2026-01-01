Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Previsión Meteorológica

Hoy, en Chubut, el clima estará parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas alrededor de los 7.3°C te harán sentir un poco de frío al salir de casa. Aunque no se esperan precipitaciones, la humedad estará presente, rondando los 79%. La velocidad del viento alcanzará los 22 km/h, generando una brisa leve que puede aumentar la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

En el transcurso de la tarde y la noche en Chubut, las condiciones climáticas seguirán siendo similares. Las temperaturas máximas rondarán los 14.7°C, ofreciendo una jornada fresca. El viento incrementará ligeramente, alcanzando máximos de 31 km/h. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones significativas a lo largo de la jornada. La humedad se mantendrá estable, generando ambientes algo pesados para quienes estén en exteriores.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

Con las condiciones climáticas previstas, se recomienda llevar una campera liviana en las primeras horas del día. Para quienes planeen actividades al aire libre, el momento más cálido y menos ventoso será alrededor del mediodía. Se anticipa que el día, aunque fresco, no presenta inconvenientes significativos para realizar actividades cotidianas al aire libre.