Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, se anticipa un clima parcialmente nuboso durante toda la jornada. La mañana comenzará fresca, con valores que rondarán los 8.6°C, y una sensación térmica aún más baja debido a los vientos moderados del sector sureste. Se prevén condiciones climáticas favorables sin ninguna precipitación significativa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde, las temperaturas ascenderán hasta los 16°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. A pesar de la humedad alta, con niveles de hasta el 78%, el día se espera agradable. Hacia la noche, el clima continuará sin variaciones abruptas en las condiciones atmosféricas. Los vientos, que podrán alcanzar hasta 8 km/h, contribuirán a una noche fresca sin probabilidades de precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

El amanecer está previsto a las 07:57, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:50. Estas observaciones astronómicas son útiles para planificar actividades al aire libre bajo el actual ciclo solar.