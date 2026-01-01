Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Tiempo en Córdoba

En Córdoba, comenzamos el día con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 7.3°C. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar un abrigo liviano debido a las temperaturas más frescas en la mañana. El clima se mantendrá estable, sin probabilidades de precipitaciones en la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde, se espera que las temperaturas máximas alcancen los 21.9°C, con un ambiente húmedo alcanzando un 54%. Los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de 12 km/h. Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso, por lo que es probable que tengamos un cierre de jornada tranquilo, sin sorpresas en el pronóstico.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

El amanecer en Córdoba será a las 08:12, mientras que el atardecer está previsto para las 18:21. Este ciclo solar nos proporciona suficientes horas de luz solar para aprovechar el día al máximo.