Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Tiempo Actual

El clima en Corrientes durante la mañana de este jueves 1 de enero de 2026 se presenta con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.2°C, proporcionando un ambiente fresco. Los vientos soplarán a una velocidad de hasta 9 km/h, lo cual contribuye a la sensación de frescura. La humedad estimada es del 44%, lo que implica un ambiente relativamente confortable a pesar de las nubes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Por la tarde y la noche, el clima seguirá variable, con las máximas alcanzando 18.8°C. Los cielos permanecerán cubiertos en su mayoría, pero sin altas probabilidades de precipitación. Los vientos podrán alcanzar hasta 12 km/h, siendo algo más moderados. Se recomienda estar atento a cambios en las condiciones, especialmente si tiene planes al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

Hoy en Corrientes, el sol saldrá a las 07:42 a.m., iluminando el inicio del nuevo año, y se pondrá a las 18:08 p.m., marcando el fin de la primera jornada completa de 2026.