Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Tiempo en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima se presentará con temperaturas mínimas de 4.2°C. Durante la mañana, los jujeños experimentarán cielos nubosos, aunque sin precipitaciones. La humedad se mantendrá en un nivel elevado, alrededor del 85%. El viento, por su parte, soplará con una velocidad media de hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde y noche, las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, aunque el cielo permanecerá aún mayormente cubierto. No se esperan lluvias, y el viento podrá llegar a ráfagas de hasta 10 km/h. El clima se mantendrá estable, permitiendo disfrutar las primeras noches de 2026 sin precipitaciones significativas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, brindando un total de horas de luz que permitirán disfrutar del inicio del año al aire libre.

Una excelente oportunidad para aprovechar el paisaje único de Jujuy y ver los hermosos horizontes que ofrece la provincia. Se recomienda tomar precauciones contra los rayos UV durante el día, especialmente en horas del mediodía.