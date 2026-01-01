Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima en Mendoza

Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy

Hoy en Mendoza, el clima será parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas se esperan en torno a los 6.6°C y la humedad alcanzará el 62%. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 11 km/h. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitaciones es mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 17.5°C. La humedad se mantendrá, y los vientos podrían alcanzar los 13 km/h, proporcionando una brisa fresca. No se esperan precipitaciones significativas, manteniendo un ambiente seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

La salida del sol está programada para las 08:34, y el ocaso será a las 18:35, proporcionando un día con aproximadamente 10 horas de luz.