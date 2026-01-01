Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Pronóstico diario

En la mañana del jueves 1 de enero de 2026, el clima en Misiones se caracterizará por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán en torno a los 6.8°C, ofreciendo un ambiente fresco al comenzar el día. Los vientos soplarán a una velocidad media de 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, el clima en Misiones continuará siendo similar, aunque las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 18.2°C. La humedad del día será significativa, con un nivel máximo del 97%. No hay posibilidades de lluvia a lo largo del día, por lo que es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre. La velocidad del viento mantendrá su promedio en 8 km/h, por lo que no se esperan turbulencias mayores.

Observaciones astronómicas

Este jueves, el sol saldrá a las 06:56 y se pondrá a las 17:16, otorgando aproximadamente 10 horas de luz solar en la región. La fase lunar será predominante, aunque sin una influencia meteorológica directa para el día.