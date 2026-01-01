Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima de hoy

Hoy en Neuquén, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilan entre 30.0°C por la mañana. La humedad relativa será alta, cerca del 57%, mientras que los vientos alcanzarán una velocidad de hasta 11 km/h. Se recomienda vestir de manera ligera y usar protección solar debido a las altas temperaturas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, el tiempo continuará con pocas nubes y una máxima de 56.5°C. La velocidad del viento se incrementará llegando hasta 17 km/h, por lo que es aconsejable asegurar objetos ligeros al aire libre para evitar su desplazamiento. Al anochecer, el clima se mantendrá con similares condiciones y una ligera disminución en la temperatura.