Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Estado del tiempo

En Salta, el clima para hoy se presentará con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas llegarán a 3.4°C, con una humedad del 91%. Se espera una mañana tranquila sin precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

A medida que la tarde avance, la temperatura máxima se elevará hasta los 21.2°C. No hay previsión de lluvias significativas, aunque el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad promedio de 8 km/h.

Es un buen día para disfrutar actividades al aire libre, con un clima agradable, aunque recuerde protegerse del sol en las primeras horas de la tarde.