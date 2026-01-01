Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Tiempo en San Juan

Hoy en San Juan, el clima tendrá características diversas a lo largo del día. Por la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con temperaturas que variarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. Los vientos tendrán una velocidad máxima de 11 km/h, presentando una ligera brisa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá condiciones similares, con el cielo mayormente nuboso y un clima predominantemente seco, ya que no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas descenderán ligeramente al caer la noche, pero se mantendrán en un rango cómodo. Los vientos no superarán los 11 km/h, proporcionando un cierre de día tranquilo.

Con relación a las condiciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 08:29 y el atardecer a las 18:37.