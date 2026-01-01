Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima y Tiempo

Hoy el clima en San Luis comenzará con una mañana de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.5°C. No se esperan precipitaciones, y la humedad máxima alcanzará un 66%. Además, tendremos vientos moderados del noroeste con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que el termómetro indica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde, San Luis continuará con un clima parcialmente nuboso, con una máxima que rondará los 17.7°C. Las condiciones para la noche son similares, con una disminución progresiva de la temperatura. Aunque no se esperan lluvias, es necesario considerar que las condiciones cambiantes de viento pueden influir en la sensación térmica.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:56 y se pondrá a las 18:24, marcando un día de pleno verano donde las horas de luz serán prolongadas. La fase lunar está en su primer cuarto, ofreciendo noches relativamente iluminadas.