Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Condiciones meteorológicas

Hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso desde la mañana, con una temperatura mínima de 3.4°C. A medida que avanza el día, las condiciones atmosféricas seguirán dominadas por un cielo mayormente cubierto. Será importante tomar en cuenta que los niveles de humedad estarán cercanos al 80%, lo que podría aumentar la sensación de frío durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde, se prevé que las temperaturas asciendan hasta un máximo de 7.3°C, aunque el clima permanecerá nublado. Los vientos del suroeste aportarán una brisa fresca a lo largo del día, alcanzando velocidades de hasta 16 km/h. No se esperan precipitaciones significativas, pero se recomienda estar preparado para las ráfagas de viento esporádicas.

La máxima humedad durante el día será de 95%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso, especialmente durante las primeras horas del anochecer.