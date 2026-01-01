Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Clima y tiempo

Pronóstico del tiempo en Santa Fe

La jornada en Santa Fe se presenta con cielos parcialmente nubosos en la mañana. Las temperaturas estarán entre los 7.9°C y 18.5°C. Los vientos soplarán a una velocidad moderada con rachas que podrían alcanzar los 21 km/h. La clima será relativamente agradable, sin precipitaciones significativas esperadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, Santa Fe mantendrá su tendencia a cielos parcialmente nubosos. Sin embargo, la posibilidad de lluvias es baja. La humedad relativa oscilará en torno al 85%, lo que se sentirá en el ambiente. Vientos de hasta 21 km/h continuarán presentes, ofreciendo un respiro en términos de frescura durante las horas vespertinas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

Hoy en Santa Fe, el sol hará su aparición a las 07:59 y se despedirá a las 18:06. Es un buen momento para aprovechar las horas de luz solar y planificar actividades al aire libre.