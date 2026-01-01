Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 1 de enero de 2026

Tiempo hoy

Hoy en Tierra del Fuego se anticipa un clima variable durante la mañana. Se espera que el cielo esté parcialmente cubierto, con nubes que dejarán ver el sol ocasionalmente. Las temperaturas serán algo frías, con oscilaciones que irán desde los -0.6°C durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitaciones es baja, con una humedad que se mantendrá alrededor del 93%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el clima continuará con condiciones similares, aunque se prevé un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando máximas de 2.9°C. El viento podría tener rachas más intensas, llegando a una velocidad máxima de 17 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío. El cielo seguirá mayormente nublado, pero sin mayores expectativas de lluvia. Se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 1 de enero de 2026

El amanecer está previsto para las 09:54 y el atardecer será a las 17:12, proporcionando pocas horas de luz diurna. Es un buen momento para aprovechar al máximo el día y planificar actividades al aire libre mientras aún haya claridad.