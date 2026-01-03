Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima

Hoy en Buenos Aires, se espera que el clima sea predominantemente de cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, se anticipa una temperatura mínima de 5.6°C, ideal para abrigarse al salir. Los vientos estarán presentes con fuerza, alcanzando ráfagas máximas de hasta 21 km/h, por lo que es recomendable llevar un abrigo cortavientos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima continuará con similares condiciones. La temperatura máxima alcanzará los 15.7°C, proporcionando un ambiente templado. La humedad alcanzará un valor del 92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Los vientos se mantendrán constantes, haciéndose sentir con una velocidad media de 10 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El amanecer en Buenos Aires será a las 08:05, mientras que el sol se pondrá a las 17:52, brindando un día todavía largo para disfrutar de actividades al aire libre. El amanecer es un momento ideal para aquellos que disfrutan de la fotografía o simplemente de un tranquilo comienzo de día.