Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Condiciones Climáticas

Esta mañana en Catamarca, se pronostica un clima variable, con cielos despejados en su mayoría. La temperatura mínima se espera alrededor de los 6.4°C, creciendo gradualmente conforme avanza el día. No se prevé ninguna precipitación significativa, por lo que será un día bastante seco con una humedad media del 37%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Para la tarde y noche de este sábado 3 de enero en Catamarca, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La temperatura alcanzará una máxima de 23.7°C. Sin pronósticos de lluvia, los vientos serán leves durante todo el día, con ráfagas máximas de hasta 21 km/h. La visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de la claridad del día.

Observación astronómica: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El amanecer está previsto a las 08:12, y el atardecer ocurre a las 18:33 horas, dando lugar a una jornada luminosa y sin nubes significativas en el horizonte, perfecta para observaciones astronómicas.