Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima en Chubut

En la provincia de Chubut, el clima de la mañana estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 7.3°C. La sensación será de frescura, ideal para salir con una chaqueta ligera. No se espera precipitación, con vientos soplando a velocidades moderadas de hasta 31 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde y noche se anticipa que las temperaturas se elevarán a un máximo de 14.7°C, manteniendo condiciones de cielo mayoritariamente nublado. Mientras el día empieza a cerrarse, se espera que el viento continúe, alcanzando ráfagas de hasta 52 km/h, lo que podría traer una sensación de frío más pronunciada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Chubut

A pesar de que no se prevé lluvia, es recomendable estar atento a la velocidad del viento, especialmente si se realizan actividades al aire libre. Mantener una vestimenta adecuada a las condiciones ventosas puede prevenir malestares.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas del día en Chubut, el sol hará su salida a las 8:49 AM y se pondrá a las 5:51 PM. Aprovecha el máximo de luz del día y organiza tus actividades al aire libre sabiamente.