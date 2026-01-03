Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

sábado, 3 de enero de 2026

Por la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Hoy en la mañana, se puede esperar que el clima sea mayormente parcialmente nuboso, con una temperatura mínima de 8.6°C. Las máximas en la Ciudad de Buenos Aires alcanzarán los 16°C. Aunque no hay probabilidad alta de lluvia, el nivel de humedad será de un 78%, lo que podría hacer que el aire se sienta más denso. Esto también podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, el tiempo se mantendrá parcialmente nuboso. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 8 km/h, lo que puede traer algo de alivio en este día húmedo. No se espera lluvia significativa, por lo que es un buen momento para estar al aire libre, siempre y cuando las condiciones del clima no cambien drásticamente.