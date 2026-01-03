Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Pronóstico diario

Este sábado en Córdoba, el clima será parcialmente nuboso desde la mañana, con temperaturas mínimas de alrededor de 7.3°C. Se recomienda llevar una chaqueta ligera si planea salir temprano. La velocidad del viento alcanzará alrededor de 12 mph, por lo que podría sentirse un poco más fresco de lo esperado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Durante la tarde, el clima seguirá mostrando condiciones parcialmente nubosas y se espera que la temperatura alcance hasta los 21.9°C. El viento podría alcanzar una velocidad de 19 km/h. Para la noche, las condiciones continuarán siendo agradables con cielos parcialmente despejados y temperaturas que podrían descender levemente, pero sin ser demasiado frías.

Observaciones astronómicas para este sábado

Hoy, el sol en Córdoba saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:21. La fase lunar para hoy estará en cuarto creciente, lo que podría ser un buen espectáculo para los amantes de la astronomía.

"El clima de hoy en Córdoba será mayormente agradable con cielos claros. Recomendamos llevar protección solar durante el día debido a la exposición solar prolongada."