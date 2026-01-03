Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima actual

Este sábado comienza con un clima clima mayormente nublado en Corrientes. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.2°C, haciéndose sentir el frescor matutino. Aunque no se prevé lluvia, el nivel de humedad será notablemente elevado, oscilando en 94%. Los vientos serán moderados, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que puede generar sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Durante la tarde, el clima continuará con nubes dispersas, y la temperatura alcanzará los 18.8°C como máximo. Sin lluvias en el horizonte, la humedad sigue siendo alta, influyendo en la percepción térmica. Para la noche, el cielo se mantendrá parcialmente despejado, y los vientos seguirán soplando con una velocidad de hasta 9 km/h.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Se recomienda vestir en capas debido a las fluctuaciones térmicas a lo largo del día. Manténgase hidratado, a pesar de las temperaturas frescas, ya que la elevada humedad puede deshidratar sin que uno se dé cuenta.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol sale a las 07:42 y se pondrá a las 18:08, brindando un día con una duración de aproximadamente 11 horas y 26 minutos de luz solar.