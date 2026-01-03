Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Pronóstico del día

El clima en Jujuy para hoy se presenta con una jornada de cielo mayormente nublado durante la mañana, donde las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C. La probabilidad de precipitaciones será baja, por lo que se espera que las actividades al aire libre no se vean afectadas. Los vientos serán de intensidad suave, alcanzando una velocidad máxima de 10 km/h, lo cual no generará mayores inconvenientes.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Para la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, siendo la temperatura máxima cercana a 18.4°C. La humedad alcanzará un nivel considerable, con un porcentaje alrededor del 46%. Es importante señalar que no se esperan lluvias para el resto de la jornada, lo que permitirá disfrutar sin preocupaciones de las actividades planeadas al aire libre. Los vientos se mantendrán con velocidades moderadas, siendo el máximo esperado de 13 km/h en algunas ráfagas a lo largo del día.