Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Datos del clima

Hoy en La Rioja, el clima será muy especial. Se anticipa para el día de hoy un cielo parcialmente nuboso. La temperatura comenzará a subir desde una mínima de 6°C, alcanzando un máximo de 21.1°C al mediodía. Si estás planificando tus actividades al aire libre, conviene prepararse porque el clima presenta ciertas variaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

A medida que avance la tarde, se mantendrá el cielo mayormente despejado, permitiendo que La Rioja disfrute de temperaturas agradables. Sin embargo, para la noche, la temperatura empezará a descender nuevamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

Según los datos astronómicos, el sol hará su primera aparición en el cielo a las 08:18 y se ocultará nuevamente a las 18:35, ofreciendo varias horas de luz solar para disfrutar durante el día.

No olvides disfrutar del día, pero lleva contigo alguna protección solar si planeas estar al aire libre por mucho tiempo.