Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy en Mendoza, el clima estará dominado por una nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6.6°C y una máxima de 17.5°C durante las primeras horas del día. La humedad alcanzará un máximo del 62%, y no se espera lluvia ya que la probabilidad de precipitación es nula. El viento será moderado, con una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso. Las temperaturas se espera que continúen siendo agradables con máximas que tocarán los 17.5°C. Por la noche, el clima se tornará más fresco. No hay previsión de lluvias durante este periodo, lo cual favorecerá actividades al aire libre. Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, la puesta del sol será a las 18:35, brindando una oportunidad para disfrutar de un cielo claro.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El amanecer en Mendoza será a las 8:34 y el atardecer llegará a las 18:35. Con estas condiciones, será un buen día para disfrutar de una jornada al aire libre.