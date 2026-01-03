Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Pronóstico diario

Para este sábado 3 de enero de 2026 en Neuquén, se anticipa un día con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C y las máximas alcanzarán los 17°C. A lo largo de la mañana, el clima será predominantemente estable, con escasa precipitación esperada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, el clima continuará nublado, pero se mantendrá en un ambiente seco, sin lluvias previstas para este período. Las condiciones térmicas seguirán dentro del rango habitual para esta época del año. La velocidad del viento promedio será de aproximadamente 22 km/h.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

El sol saldrá a las 8:22 y se pondrá a las 18:16 este día en Neuquén, permitiendo disfrutar de buenas horas de luz solar.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Ante las condiciones de alta humedad, que alcanzarán un pico del 75%, se sugiere llevar chaquetas ligeras en la mañana, y estar atentos al desarrollo del tiempo en caso de cambios repentinos.