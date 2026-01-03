Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima en Salta

Hoy, el clima en Salta se presenta con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán en un rango entre 3.4°C como mínimo y 21.2°C como máximo. La humedad relativa del ambiente será alta, alcanzando un 91%. Se esperan vientos sostenidos con una velocidad media de 22 km/h, y algunas ráfagas podrían superar esta cifra.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el cielo seguirá presentando intervalos de nubosidad, sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas. Las temperaturas seguirán estables alrededor de los valores máximos del día. Los vientos persistirán con una intensidad similar, manteniendo la sensación térmica estable.

Observaciones astronómicas

Este sábado el sol se alzará en el horizonte a las 08:03 y se pondrá aproximadamente a las 18:40. La fase lunar actual no afectará las condiciones climáticas de esta jornada.

La previsión destaca un día tranquilo en cuanto a condiciones climáticas, ideal para actividades al aire libre con las debidas medidas de protección solar.