Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Pronóstico diario

Este sábado 3 de enero de 2026, San Juan experimentará un clima variado a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C. No se espera precipitación, por lo que los habitantes podrán disfrutar de una mañana mayormente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde y noche, se anticipa que el cielo seguirá parcialmente nuboso, con un incremento de temperatura alcanzando máximas de 20.4°C. La humedad será un factor notable, con niveles altos, pero se mantendrá dentro de lo cómodo para disfrutar de actividades al aire libre.

Vientos moderados soplarán del noreste con velocidades de hasta 11 km/h, sin ráfagas significativas. Esto proporciona un ambiente agradable para quienes decidan realizar actividades exteriores.

Observaciones astronómicas

El sol hará su aparición en San Juan a las 8:37 AM, y se podrá disfrutar hasta su puesta a las 5:55 PM. En cuanto a la luna, se elevará a las 8:00 AM y se ocultará alrededor de las 5:55 PM, brindando la oportunidad de una noche clara para quienes deseen observar el cielo estrellado.