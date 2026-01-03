Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima San Luis

El clima en San Luis hoy será variado. Durante la mañana, se esperan condiciones de alta humedad con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas rondarán los 7.5°C, alcanzando un máximo en el mediodía de 18°C. El viento será moderado, alcanzando velocidades de hasta 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde, la situación meteorológica continuará con cielos nubosos y una humedad fluctuante, manteniéndose alrededor del 66%. Aunque no se esperan precipitaciones, el viento seguirá presente con ráfagas que podrían alcanzar los 36 km/h. Las temperaturas en la noche disminuirán de nuevo, acercándose a los 8°C. Es recomendable llevar abrigo si planea salir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

La salida del sol en San Luis se prevé para las 08:25, mientras que el ocaso ocurrirá a las 18:24, ofreciendo un día de aproximadamente 10 horas de luz.