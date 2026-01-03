Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima diario

Hoy en Santa Cruz, el clima tendrá un inicio de jornada con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas que rondarán los 3.4°C. Durante la mañana, se estima una temperatura de 4.7°C, alcanzando un máximo de 7.3°C.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En las horas de la tarde y la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto y las temperaturas máximas se mantendrán en torno a 7.3°C. Los vientos persistirán a lo largo del día alcanzando hasta 25 km/h, mientras que la humedad estará cercana al 80%.

> Es recomendable vestirse en capas debido al tiempo variable. Atentos, pues las rachas de viento pueden intensificarse en ciertos momentos.

Observaciones astronómicas: El sol saldrá a las 09:40 y se pondrá a las 17:34.