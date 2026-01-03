Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Pronóstico diario

En Santa Fe, la mañana se presenta con un clima ligeramente nublado. La temperatura mínima estará alrededor de 7.9°C, subiendo gradualmente durante el transcurso del día. La humedad, que alcanza el 85%, añadirá una sensación de frescura en la primera mitad del día. Se recomienda salir con una chaqueta ligera, ya que los vientos soplarán a una velocidad máxima de 21 km/h, creando una sensación térmica algo inferior.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Para la tarde y noche, el pronóstico indica un cielo mayormente despejado con temperaturas ascendiendo a un máximo de 18.5°C. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, aunque podría presentar rachas ocasionales. La humedad disminuirá ligeramente, proporcionando un ambiente más seco. No se prevén lluvias, por lo que es un momento ideal para actividades al aire libre. A pesar de las buenas condiciones, siempre es aconsejable mantenerse hidratado.

Consejos para los amantes de la observación astronómica: el amanecer está previsto para las 07:59 y el atardecer a las 18:06, ofreciendo amplias oportunidades para disfrutar del cielo estrellado.