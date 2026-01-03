Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este sábado 3 de enero de 2026

Clima hoy

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas serán frescas, con mínimas en torno a los -0.6°C, y no se esperan precipitaciones. La humedad rondará el 96%, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde y a lo largo de la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielo parcialmente cubierto y temperaturas máximas alcanzando los 2.9°C. Se prevé que el viento sople con una velocidad media de hasta 22 km/h, generando una sensación térmica aún más baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 3 de enero de 2026

Para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el amanecer está previsto para las 07:54 AM y el atardecer ocurrirá a las 5:12 PM. Las fases lunares no serán significativas hoy, permitiendo mejores condiciones para avistar estrellas.