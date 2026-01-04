Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima en Catamarca

Canal 26
Por Canal 26
domingo, 4 de enero de 2026, 06:00

Clima matutino en Catamarca

En la mañana de este 10 de junio de 2025, Catamarca presenta clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, proporcionando un ambiente fresco desde temprano. Se anticipa que la humedad durante las primeras horas del día se mantenga alrededor del 37%. La velocidad del viento promete ser moderada, alcanzando hasta 16 km/h, ofreciendo un ligero respiro a pesar de las condiciones nubosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima de Catamarca seguirá presentando condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán a un agradable 23.7°C, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin mucho calor. El viento podría intensificarse por la noche, alcanzando una velocidad de hasta 33 km/h, lo que podría aumentar la sensación térmica de frescor. A medida que la noche avanza, la humedad podría llegar a un máximo de 65%, haciendo de este un factor notable para quienes planeen realizar actividades al aire libre.