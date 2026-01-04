Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima en Catamarca

Clima matutino en Catamarca

En la mañana de este 10 de junio de 2025, Catamarca presenta clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 6.4°C, proporcionando un ambiente fresco desde temprano. Se anticipa que la humedad durante las primeras horas del día se mantenga alrededor del 37%. La velocidad del viento promete ser moderada, alcanzando hasta 16 km/h, ofreciendo un ligero respiro a pesar de las condiciones nubosas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Durante la tarde y noche, el clima de Catamarca seguirá presentando condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas máximas llegarán a un agradable 23.7°C, permitiendo disfrutar de las actividades al aire libre sin mucho calor. El viento podría intensificarse por la noche, alcanzando una velocidad de hasta 33 km/h, lo que podría aumentar la sensación térmica de frescor. A medida que la noche avanza, la humedad podría llegar a un máximo de 65%, haciendo de este un factor notable para quienes planeen realizar actividades al aire libre.