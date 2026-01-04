Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este domingo 4 de enero de 2026

Clima diario

Esta mañana en Chubut, el clima se presenta con cielo mayormente despejado y con una temperatura mínima de 7.3°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, los niveles de humedad se mantendrán elevados, alcanzando un máximo de 79%. El viento soplará a una velocidad promedio de 19 km/h, con ráfagas que podrían llegar a 31 km/h, reforzando la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán con un cielo parcialmente cubierto, y la temperatura ascenderá hasta un máximo de 14.7°C. El viento seguirá presente con velocidades de hasta 31 km/h. Durante la noche, los cielos se acostumbrarán a estar parcialmente nublados, mientras la temperatura comenzará a descender gradualmente. A medida que avanza la noche, no se esperan precipitaciones, pero la humedad se mantendrá alrededor del 47%.

Observaciones astronómicas

Este domingo 4 de enero de 2026, el sol saldrá a las 08:49 y se pondrá a las 17:51, proporcionando aproximadamente nueve horas de luz diurna. La fase lunar presentada será un cuarto creciente, contribuyendo a que el cielo esté más iluminado, lo cual es ideal para quienes disfruten de actividades al aire libre durante la noche.